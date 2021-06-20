Чемпіонат Казахстану перейде на двоочкову систему

Раніше за перемогу в основний час команди нараховувалися 3 очка

Джерело - Чемпіон.

З сезону 2021/22 років нарахування балів за гру в регулярному чемпіонаті за участю команд Pro Ligasy (Кубок Казахстану і чемпіонат РК) буде проходити по двоочковій системі.

Про це повідомляє пресслужба КЗХ.

Раніше за перемогу в основний час команди нараховувалися 3 очка, за перемогу в овертаймі або серії післяматчевих кидків - 2, за поразку в овертаймі або серії післяматчевих кидків - 1. За поразку в основний час бали не нараховувалися.

Тепер же за будь-яку перемогу (в основний час, в овертаймі чи по булітах) команді буде додаватися 2 очка.

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