У Маріуполі відбувся перший в історії жіночий турнір Кубок Азовського моря

Джерело - Чемпiон.

У Mariupol Ice Center в рамках першого в історії Української хокейної асоціації турніру з хокею серед жінок Кубок Азовського моря Пантери обіграли Дніпровських Білок і посіли перше місце.

Навіть попри те, що матч команди почали обережно, перевага все ж була на боці харківської команди. Пантери за перші 15 хвилин зустрічі 4 рази відзначилися у воротах Дніпровських Білок - дубль на свій рахунок записала Анна Лесь, ще по шайбі в свій актив додали Діана Ковтун і Дарина Рожок.

Не зменшили результативних оборотів харків'янки і в другому періоді - Пантери змогли ще 3 рази відзначитися у воротах дніпровських супротивників, зробивши відмінний заділ на перемогу. У третій п'ятнадцятихвилинка харківський клуб тільки довів рахунок до впевнених 10:0, закинувши Дніпровським Білкам 3 ще рази.

Таким чином, Пантери зайняли перше місце на Кубку Азовського моря, а Дніпровські Білки отримали срібний комплект медалей.

Кубок Азовського моря

фінал

Пантери - Дніпровські Білки 10:0 (4:0, 3:0, 3:0)