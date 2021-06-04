 Основний воротар Кременчука перейшов до російського клубу | Хокей | Champion.com.ua
Збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі
Вчора 22:51 1325
Павелко: Збірна України зняла прокляття
Сьогодні 12:54 418
Вболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу з Північною Ірландією
Сьогодні 11:09 769 1
В Токіо в готелі були забиті вікна, не можна було подихати повітрям
Сьогодні 10:54 465
Шевченко: Потрібно продовжувати працювати над реалізацією моментів
Сьогодні 08:08 506
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 07:57 18246
Україна – Північна Ірландія 1:0. Огляд матчу
Вчора 23:34 992
Україна - Північна Ірландія 1:0. Як це було
Вчора 22:42 6366
Канада в овертаймі обіграла Росію та вийшла у півфінал чемпіонату світу
Вчора 22:36 2161 1
Індзагі - новий головний тренер Інтера
Вчора 17:57 931
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 222
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:45 710
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:05 20525 1
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 23:00 3302 1
Зубков забиває дебютний гол за збірну України
Зубков забиває дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 21:29 1385
Прямі трансляції
Навколо спорту

Основний воротар Кременчука перейшов до російського клубу

Сьогодні 14:09 169 0
Новицький залишив Кременчук
Основний воротар Кременчука перейшов до російського клубу
#Новицький, #Кременчук

Джерело - sport.ua.

Воротар Кременчука В’ячеслав Новицький підписав попередній контракт із клубом російської вищої ліги Омськ.

Про це повідомляє Sport.ua.

25-річний Новицький, який є вихованцем омського хокею, відправляється з командою рідного міста на перші збори.

У складі Кременчука В’ячеслав провів два сезони і став з командою чемпіоном України-2019/2020. У попередньому чемпіонаті Новицький конкурував за місце в складі з земляком-росіянином Ігорем Давлетшиним і українцем Микитою Гордюшиним. Саме Новицькому Олександр Савицький довіряв місце у воротах найчастіше. Він відіграв 22 матчі, пропускаючи по 2,03 шайби за гру, в регулярному сезоні і відіграв 4 поєдинки плей-оф (пропустив у середньому 3,2 голи), де Кременчук у півфіналі поступився київському Соколу.

Нагадаємо, в Україні створили Молодіжну хокейну лігу.

Коментарі ()