Основний воротар Кременчука перейшов до російського клубу

Новицький залишив Кременчук

Воротар Кременчука В’ячеслав Новицький підписав попередній контракт із клубом російської вищої ліги Омськ.

Про це повідомляє Sport.ua.

25-річний Новицький, який є вихованцем омського хокею, відправляється з командою рідного міста на перші збори.

У складі Кременчука В’ячеслав провів два сезони і став з командою чемпіоном України-2019/2020. У попередньому чемпіонаті Новицький конкурував за місце в складі з земляком-росіянином Ігорем Давлетшиним і українцем Микитою Гордюшиним. Саме Новицькому Олександр Савицький довіряв місце у воротах найчастіше. Він відіграв 22 матчі, пропускаючи по 2,03 шайби за гру, в регулярному сезоні і відіграв 4 поєдинки плей-оф (пропустив у середньому 3,2 голи), де Кременчук у півфіналі поступився київському Соколу.

Нагадаємо, в Україні створили Молодіжну хокейну лігу.