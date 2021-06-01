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Монреаль вибив Торонто, Айлендерс обіграв Бостон. Результати плей-оф НХЛ

Сьогодні 08:44 336 0
Результати плей-оф НХЛ
Монреаль вибив Торонто, Айлендерс обіграв Бостон. Результати плей-оф НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі розіграшу Кубка Стенлі.

НХЛ - Плей-оф
01 червня

Торонто - Монреаль 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Рахунок у серії 3:4

Бостон - Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, ОТ - 0:1)

Рахунок у серії 1:1

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