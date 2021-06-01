Монреаль вибив Торонто, Айлендерс обіграв Бостон. Результати плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі розіграшу Кубка Стенлі.
НХЛ - Плей-оф
01 червня
Торонто - Монреаль 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Рахунок у серії 3:4
Бостон - Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, ОТ - 0:1)
Рахунок у серії 1:1
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|2000
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|3000
|На сайт
|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі розіграшу Кубка Стенлі.
Торонто - Монреаль 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Рахунок у серії 3:4
Бостон - Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, ОТ - 0:1)
Рахунок у серії 1:1