ІІХФ зажадала повернути прапор Білорусі

Фазель вимагав повернути традиційну символіку

У столиці Латвії, Ризі, де відбувається чемпіонат світу з хокею, прибрали прапори Міжнародної федерації хокею (ІІХФ).

Про це повідомляє Пресбол.

Раніше мер міста Мартінс Стакіс прибрав традиційні прапори Білорусі і замінив їх на червоно-білу символіку, яку не схвалює влада цієї країни. Таку символіку використовує опозиція і люди, налаштовані проти президента Олександра Лукашенка.

Як розповів Стакіс, після цього президент ІІХФ Рене Фазель зажадав від нього повернути традиційний червоно-зелений прапор Білорусі.

Фазель запропонував або повернути старий прапор Білорусі, або прибрати прапори ІІХФ. Мер Риги вирішив прибрати прапор ІІХФ.