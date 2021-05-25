 Збірна України планує зіграти на турнірі в Румунії | Хокей | Champion.com.ua
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Збірна України планує зіграти на турнірі в Румунії

Сьогодні 16:09 330 0
Хокейну збірну запросили на турнір
Збірна України планує зіграти на турнірі в Румунії
#Сімчук

Джерело - fhu.com.ua.

Збірна України з хокею отримала запрошення на міжнародний турнір у Румунії, який повинен відбутися в цьому році.

Про це заявив помічник головного тренера Костянтин Сімчук.

"Поки що план підготовки національної команди лише розробляється, тож я б не став забігати наперед. Є кілька факторів, що суттєво впливатимуть на наш тренувальний графік.  

Але зазначу, що нас уже запросили на міжнародний товариський турнір у Румунії. Там зберуться практично ті ж самі колективи, що були й у Любляні. Ми дуже розраховуємо на ці змагання. Думаю, Ви вже читали коментарі тренерів інших збірних, що виступали на Beat COVID-19. Вони неодноразово наголошували на тому, що подібні турніри є дуже корисними для збірних. Нам треба користуватись такими можливостями", - сказав Сімчук.

Збірна України другий рік поспіль не бере участі в чемпіонаті світу в своєму дивізіоні, так як Міжнародна федерація хокея скасувала ці турніри.

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