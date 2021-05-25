Збірна України планує зіграти на турнірі в Румунії

Збірна України з хокею отримала запрошення на міжнародний турнір у Румунії, який повинен відбутися в цьому році.

Про це заявив помічник головного тренера Костянтин Сімчук.

"Поки що план підготовки національної команди лише розробляється, тож я б не став забігати наперед. Є кілька факторів, що суттєво впливатимуть на наш тренувальний графік.

Але зазначу, що нас уже запросили на міжнародний товариський турнір у Румунії. Там зберуться практично ті ж самі колективи, що були й у Любляні. Ми дуже розраховуємо на ці змагання. Думаю, Ви вже читали коментарі тренерів інших збірних, що виступали на Beat COVID-19. Вони неодноразово наголошували на тому, що подібні турніри є дуже корисними для збірних. Нам треба користуватись такими можливостями", - сказав Сімчук.