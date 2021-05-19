 Визначились потенційні суперники Донбасу у Лізі чемпіонів | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Визначились потенційні суперники Донбасу у Лізі чемпіонів

Сьогодні 18:12 98 0
Стали відомі потенційні суперники Донбасу у Лізі чемпіонів
Визначились потенційні суперники Донбасу у Лізі чемпіонів
#Донбас, #УХЛ

Джерело - xsport.ua.

Сьогодні Донбас дізнається своїх суперників по груповому етапу хокейної Ліги чемпіонів.

Донеччани потрапили в 5-го кошика посіву разом з ще сімома клубами: Больцано (Італія), Ястшембе (Польща), Клагенфурт і Ред Булл Зальцбург (обидва - Австрія), Руан (Франція), Рунгстед (Данія), Фріск Аскер (Норвегія).

Донбас отримає трьох суперників, з якими і побореться за вихід в плей-оф в першій в історії українського хокею Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Донбас обіграв Сокіл та став чемпіоном УХЛ.

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