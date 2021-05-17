Редактор Чемпіона увійшов у склад журі Зірки хокейного року

Джерело - uhl.ua.
В кінці травня Українська хокейна ліга проведе церемонію нагородження кращих гравців і менеджерів сезону 2020/21 - Зірки хокейного року.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Експертна комісія визначить переможців більш ніж в 20 різних номінаціях і нагородить їх відповідними нагородами.
До складу експертної комісії увійшли:
Сергій Варламов - Генеральний директор УХЛ.
Анатолій Богданов - легендарний український тренер.
Олександр Побєдоносцев - спортивний директор УХЛ.
Олексій Житник - Олімпійський чемпіон, який зіграв понад 1100 матчів в НХЛ.
Дмитро Христич - легендарний український хокеїст, ексгравець НХЛ.
Дмитро Якушин - чемпіон України, чемпіон Білорусі, ексгравець НХЛ.
Олександр Сеуканд - іменитий український тренер.
Андрій Твердохліб - головний редактор сайту Champion.com.ua;
Олександр Сукманскій - головний редактор телеканалу XSPORT.
Олександр Гливинський - глава Асоціації спортивних журналістів України.
Євген Щербаков - головний редактор відділу Спорт телеканалу Україна 24.
Андрій Ковальський - головний редактор відділу Спорт телеканалу ICTV.
Віталій Петровський - головний редактор сайту Sport.ua.
Вадим Місюра - директор зі зв'язків з громадськістю Parimatch.
Олексій Брага - виконавчий директор УХЛ.