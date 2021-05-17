Редактор Чемпіона увійшов у склад журі Зірки хокейного року

В кінці травня Українська хокейна ліга проведе церемонію нагородження кращих гравців і менеджерів сезону 2020/21 - Зірки хокейного року.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Експертна комісія визначить переможців більш ніж в 20 різних номінаціях і нагородить їх відповідними нагородами.

До складу експертної комісії увійшли:

Сергій Варламов - Генеральний директор УХЛ.

Анатолій Богданов - легендарний український тренер.

Олександр Побєдоносцев - спортивний директор УХЛ.

Олексій Житник - Олімпійський чемпіон, який зіграв понад 1100 матчів в НХЛ.

Дмитро Христич - легендарний український хокеїст, ексгравець НХЛ.

Дмитро Якушин - чемпіон України, чемпіон Білорусі, ексгравець НХЛ.

Олександр Сеуканд - іменитий український тренер.

Андрій Твердохліб - головний редактор сайту Champion.com.ua;

Олександр Сукманскій - головний редактор телеканалу XSPORT.

Олександр Гливинський - глава Асоціації спортивних журналістів України.

Євген Щербаков - головний редактор відділу Спорт телеканалу Україна 24.

Андрій Ковальський - головний редактор відділу Спорт телеканалу ICTV.

Віталій Петровський - головний редактор сайту Sport.ua.

Вадим Місюра - директор зі зв'язків з громадськістю Parimatch.

Олексій Брага - виконавчий директор УХЛ.