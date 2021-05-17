 Суд заборонив Федерації хокею України приймати заявки від клубів для участі в сезоні 2021/22 | Хокей | Champion.com.ua
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Суд заборонив Федерації хокею України приймати заявки від клубів для участі в сезоні 2021/22

Сьогодні 15:50 190 0
Суд заборонив Федерації хокею України приймати заявки від клубів для участі в сезоні 2021/22

У квітні 2021 Українська хокейна ліга подала до суду позов проти Федерації хокею України. Як повідомляв раніше генеральний директор УХЛ Сергій Варламов, Федерацією хокею України було надіслано повідомлення про одностороннє розірвання договору про співпрацю між УХЛ і ФХУ, згідно з яким Ліга проводила матчі чемпіонату України з хокею - чемпіонату Української хокейної ліги.

Зі свого боку, Ліга направила до суду позовну заяву про визнання неправомірним одностороннього розірвання договору та визнання його дійсним. Суд прийняв позов і здійснює розгляд справи.

Сьогодні, 17 травня, суд прийняв рішення про забезпечення позову УХЛ, і постановив з 17.05.2021 р заборонити Федерації хокею України до набрання рішенням суду в силу:

- Вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання Українській хокейній лізі виконувати зобов'язання, передбачені договором про співпрацю;

- Без участі Української хокейної ліги здійснювати прийом заявок і укладання договорів на участь в чемпіонаті України з хокею з шайбою сезону 2021-2022 рр., Здійснювати будь-які дії або приймати рішення, пов'язані з цим.

Перше судове засідання за позовом УХЛ проти Федерації хокею України щодо визнання договору дійсним призначено на 25 травня 2021 року.

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