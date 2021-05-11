Сент-Луїс в овертаймі обіграв Лос-Анджелес, Бостон дотиснув Айлендерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
11 травня
Бостон - Айлендерс 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, ОТ - 1:0)
Монреаль - Едмонтон 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, ОТ - 0:1)
Філадельфія - Нью-Джерсі 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Флорида - Тампа-Бей 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Вінніпег - Ванкувер 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Нешвілл - Кароліна 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Чикаго - Даллас 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, ОТ - 0:1)
Вегас - Колорадо 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Лос-Анджелес - Сент-Луїс 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, ОТ - 0:1)