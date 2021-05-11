 Сент-Луїс в овертаймі обіграв Лос-Анджелес, Бостон дотиснув Айлендерс. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Сент-Луїс в овертаймі обіграв Лос-Анджелес, Бостон дотиснув Айлендерс. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 166 0
Результати матчів НХЛ
Сент-Луїс в овертаймі обіграв Лос-Анджелес, Бостон дотиснув Айлендерс. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

11 травня

Бостон - Айлендерс 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, ОТ - 1:0)

Монреаль - Едмонтон 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, ОТ - 0:1)

Філадельфія - Нью-Джерсі 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Флорида - Тампа-Бей 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Вінніпег - Ванкувер 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Нешвілл - Кароліна 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Чикаго - Даллас 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, ОТ - 0:1)

Вегас - Колорадо 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Лос-Анджелес - Сент-Луїс 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, ОТ - 0:1)

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