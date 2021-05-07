Канада обіграла Росію у фіналі Юніорського чемпіонату світу

Збірна Канади виграла Юніорський чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі юніорського чемпіонату світу збірна Канади обіграла Росію з рахунком 3:5.

Канада завершила груповий етап на першому місці в турнірній таблиці групи А з 12 очками, не зазнавши жодної поразки. У чвертьфіналі канадці розгромили Чехію з рахунком 10:3, а в півфіналі знищили Швецію - 8:1.

Раніше в матчі за третє місце шведи розгромили фінів з рахунком 8:0.

Юніорський чемпіонат світу

Фінал, 07 травня

Канада U-18 - Росія U-18 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)