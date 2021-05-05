У Краматорську провели Тренування із зіркою

Джерело - Чемпiон.

З 3 по 6 травня в Дружківці і Краматорську проходить Всеукраїнський молодіжний турнір Junior Hockey Cup. У змаганнях беруть участь 8 молодіжних команд, які представляють 7 міст: Біла Церква, Бровари, Дніпро, Донецьк, Київ, Кривий Ріг і Харків. В рамках турніру юні хокеїсти змагаються в двох групах, а вже 6 травня команди розіграють головні трофеї змагань.

Під час Junior Hockey Cup серед команд 2004-2006 років Українська хокейна ліга провела Тренування із зіркою в ще одному новому місті - Краматорську.

Відзначимо, що льодова арена в Краматорську відкрилася в березні 2021 року, прийнявши на своєму льоду новачка УХЛ - однойменний ХК Краматорськ, а також дитячо-юнацькі школи. З відкриття школи в Краматорську хокеєм в місті стало займатися понад 100 дітей, до того ж все команди місцевої школи почали виступи в чемпіонатах України за своїми віковим групам.

Сам майстер-клас традиційно провели генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов, а також чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ - Олександр Побєдоносцев.

В ході "Тренування із зіркою" всі учасники змогли не тільки потренувати свої навички володіння ключкою і шайбою, але і поліпшити свою техніку катання на ковзанах, а також випробувати себе в сьогоденні хокейному скіл-шоу.

Всі учасники поділилися на групи і в різних зонах тренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті буліта.

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев поділився своїми емоціями від першої Тренування із зіркою в Краматорську:

- Здорово, що в цьому сезоні ми провели тренування в безлічі нових міст. У цьому сезоні, що в Краматорську, що в Маріуполі вперше почули про хокей і я впевнений, змогли його полюбити. А ми такими заходами показали юним спортсменам, чого вони можуть досягти і до чого їм варто прагнути.

Сьогодні наші учні - майбутні професійні хокеїсти, тому важливо правильно виховати це покоління. Так що, я сподіваюся, що наші знання допоможуть їм і в майбутній кар'єрі.