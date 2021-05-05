 У Краматорську провели Тренування із зіркою | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 235
Челсі - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:45 4615
Кличко побив рекорди Тайсона, Льюїса і Мохаммеда Алі
Сьогодні 11:39 9006
Динамо зіграє з Маріуполем, Ворскла - з Десною. Розклад матчів 25 туру УПЛ на 5 травня
Сьогодні 09:39 628
Манчестер Сіті вперше за 51 рік вийшов до фіналу єврокубків
Сьогодні 09:09 691
WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ
Сьогодні 08:08 1330
Запрошували у Ліверпуль. Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:18 4513
Зінченко став третім українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:18 3287
Ліга чемпіонів. Півфінал. Манчестер Сіті - ПСЖ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 03:53 2547
Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 2001
Блоги
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:33 5280
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:17 1161
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 1930
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:59 305
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 780
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 2840
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 2935
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 3171
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Вчора 21:59 1258
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 16153 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 631
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 492 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 584
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 728 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 12:32 6473 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Краматорську провели Тренування із зіркою

Сьогодні 16:02 95 0
У Краматорську провели Тренування із зіркою

Джерело - Чемпiон.

З 3 по 6 травня в Дружківці і Краматорську проходить Всеукраїнський молодіжний турнір Junior Hockey Cup. У змаганнях беруть участь 8 молодіжних команд, які представляють 7 міст: Біла Церква, Бровари, Дніпро, Донецьк, Київ, Кривий Ріг і Харків. В рамках турніру юні хокеїсти змагаються в двох групах, а вже 6 травня команди розіграють головні трофеї змагань.

Під час Junior Hockey Cup серед команд 2004-2006 років Українська хокейна ліга провела Тренування із зіркою в ще одному новому місті - Краматорську.

Відзначимо, що льодова арена в Краматорську відкрилася в березні 2021 року, прийнявши на своєму льоду новачка УХЛ - однойменний ХК Краматорськ, а також дитячо-юнацькі школи. З відкриття школи в Краматорську хокеєм в місті стало займатися понад 100 дітей, до того ж все команди місцевої школи почали виступи в чемпіонатах України за своїми віковим групам.

Сам майстер-клас традиційно провели генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов, а також чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ - Олександр Побєдоносцев.

В ході "Тренування із зіркою" всі учасники змогли не тільки потренувати свої навички володіння ключкою і шайбою, але і поліпшити свою техніку катання на ковзанах, а також випробувати себе в сьогоденні хокейному скіл-шоу.

Всі учасники поділилися на групи і в різних зонах тренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті буліта.

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев поділився своїми емоціями від першої Тренування із зіркою в Краматорську:

- Здорово, що в цьому сезоні ми провели тренування в безлічі нових міст. У цьому сезоні, що в Краматорську, що в Маріуполі вперше почули про хокей і я впевнений, змогли його полюбити. А ми такими заходами показали юним спортсменам, чого вони можуть досягти і до чого їм варто прагнути.

Сьогодні наші учні - майбутні професійні хокеїсти, тому важливо правильно виховати це покоління. Так що, я сподіваюся, що наші знання допоможуть їм і в майбутній кар'єрі.

Коментарі ()