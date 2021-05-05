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7 гравців Донбасу не приїхали у розташування збірної України

Сьогодні 13:55 466 0
Всього на збір національної команди прибули 25 хокеїстів
7 гравців Донбасу не приїхали у розташування збірної України
#Донбас

Джерело - sport.ua.

Стартував перший тренувальний збір збірної України під керівництвом Вадима Шахрайчука, на якому працюватимуть 27 гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Наразі в розташування національної команди прибуло 25 спортсменів. Ігор Мережко і Євген Ратушний приєднаються до команди 7 травня.

Нагадаємо, що навчально-тренувальний процес пройде з 4 по 13 травня на броварській арені Термінал з дотриманням всіх карантинних вимог.

Після завершення зборів у Броварах підопічні Шахрайчука вирушать до словенської Любляни, де з 15 до 21 травня зіграють на міжнародному турнірі "Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament". Серед суперників українців будуть Австрія, Словенія, Франція, Румунія та Польща.

Серед викликаних хокеїстів відсутні 7 представників Донбасу з 9 раніше запрошених. На виклик не відгукнулися Андрій Григор'єв, Філіп Пангелов-Юлдашев, Микита Буценко, Ілля Коренчук, Олександр Костіков, Віталій Лялька і Олександр Пересунько.

Склад збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: Богдан Дьяченко (ХК Донбас), Дмитро Кубрицький (ХК Сокіл), Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, США), Олег Петров (ХК Дніпро). 

Захисники: Володимир Алексюк, Всеволод Толстушко, Олександр Александров (усі - ХК Кременчук), Іван Сисак, Артур Чолач (усі - ХК Сокіл), Денис Матусевич, Євген Ратушний (усі - ХК Дніпро), Артем Гребеник (ХК Білий Барс), Ігор Мережко (ХК Рубін, Росія).

Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко (усі - ХК Білий Барс), Максим Разумов (ХК Донбас), Олексій Ворона, Андрій Денискін, Іван Савченко (усі - ХК Кременчук), Гліб Кривошапкін (ХК Краматорськ"), Вадим Мазур (ХК Маріуполь), Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Богдан Ступак (усі - ХК Сокіл), Святослав Тимченко, Артем Целогородцев (усі - ХК Дніпро).

Раніше повідомлялося, що представники ФХУ від імені Зубка просять гравців відкликати підписи.

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