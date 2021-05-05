7 гравців Донбасу не приїхали у розташування збірної України

Всього на збір національної команди прибули 25 хокеїстів

Стартував перший тренувальний збір збірної України під керівництвом Вадима Шахрайчука, на якому працюватимуть 27 гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Наразі в розташування національної команди прибуло 25 спортсменів. Ігор Мережко і Євген Ратушний приєднаються до команди 7 травня.

Нагадаємо, що навчально-тренувальний процес пройде з 4 по 13 травня на броварській арені Термінал з дотриманням всіх карантинних вимог.

Після завершення зборів у Броварах підопічні Шахрайчука вирушать до словенської Любляни, де з 15 до 21 травня зіграють на міжнародному турнірі "Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament". Серед суперників українців будуть Австрія, Словенія, Франція, Румунія та Польща.

Серед викликаних хокеїстів відсутні 7 представників Донбасу з 9 раніше запрошених. На виклик не відгукнулися Андрій Григор'єв, Філіп Пангелов-Юлдашев, Микита Буценко, Ілля Коренчук, Олександр Костіков, Віталій Лялька і Олександр Пересунько.

Склад збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: Богдан Дьяченко (ХК Донбас), Дмитро Кубрицький (ХК Сокіл), Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, США), Олег Петров (ХК Дніпро).

Захисники: Володимир Алексюк, Всеволод Толстушко, Олександр Александров (усі - ХК Кременчук), Іван Сисак, Артур Чолач (усі - ХК Сокіл), Денис Матусевич, Євген Ратушний (усі - ХК Дніпро), Артем Гребеник (ХК Білий Барс), Ігор Мережко (ХК Рубін, Росія).

Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко (усі - ХК Білий Барс), Максим Разумов (ХК Донбас), Олексій Ворона, Андрій Денискін, Іван Савченко (усі - ХК Кременчук), Гліб Кривошапкін (ХК Краматорськ"), Вадим Мазур (ХК Маріуполь), Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Богдан Ступак (усі - ХК Сокіл), Святослав Тимченко, Артем Целогородцев (усі - ХК Дніпро).

Раніше повідомлялося, що представники ФХУ від імені Зубка просять гравців відкликати підписи.