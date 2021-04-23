 Світоліна: Я не очікувала такого важкого матчу проти Квітової | Хокей | Champion.com.ua
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Світоліна: Я не очікувала такого важкого матчу проти Квітової

Сьогодні 22:13 182 0
Еліна Світоліна прокоментувала вихід у півфінал турніру у Штутгарті.
Світоліна: Я не очікувала такого важкого матчу проти Квітової
#Світоліна, #Квітова

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна задоволена своєю грою у матчі проти Петри Квітової.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Це точно була велика битва. Я очікувала важкого матчу, але не думала, що буде настільки важко. Я рада, що змогла зробити камбек у другому сеті, це особливі емоції. Важко виділити щось одне, що саме допомогло мені повернутися в гру. Я боролася за кожен м'яч і намагалася використовувати свої шанси. Думаю, що це було головним.

Це здорово, що я змогла пройти в півфінал. Я приїхала в Штутгарт, ставлячи перед собою великі цілі. Але ще багато роботи потрібно зробити, щоб виграти титул", - відзначила Світоліна.

Раніше, Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті.

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