Світоліна: Я не очікувала такого важкого матчу проти Квітової

Українська тенісистка Еліна Світоліна задоволена своєю грою у матчі проти Петри Квітової.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Це точно була велика битва. Я очікувала важкого матчу, але не думала, що буде настільки важко. Я рада, що змогла зробити камбек у другому сеті, це особливі емоції. Важко виділити щось одне, що саме допомогло мені повернутися в гру. Я боролася за кожен м'яч і намагалася використовувати свої шанси. Думаю, що це було головним.

Це здорово, що я змогла пройти в півфінал. Я приїхала в Штутгарт, ставлячи перед собою великі цілі. Але ще багато роботи потрібно зробити, щоб виграти титул", - відзначила Світоліна.