Оттава розгромила Монреаль, перемоги Вашингтона та Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
18 квітня
Філадельфія - Вашингтон 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
Рейнджерс - Нью-Джерсі 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Баффало - Піттсбург 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Монреаль - Оттава 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Аризона - Сент-Луїс 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Вінніпег - Едмонтон 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Детройт - Чикаго 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Кароліна - Нешвілл 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Тампа-Бей - Флорида 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)
Даллас - Колумбус 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)
Міннесота - Сан-Хосе 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)