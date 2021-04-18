 Оттава розгромила Монреаль, перемоги Вашингтона та Рейнджерс. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Оттава розгромила Монреаль, перемоги Вашингтона та Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:47 256 0
Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

18 квітня

Філадельфія - Вашингтон 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Рейнджерс - Нью-Джерсі 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Баффало - Піттсбург 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Монреаль - Оттава 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Аризона - Сент-Луїс 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Вінніпег - Едмонтон 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Детройт - Чикаго  0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Кароліна - Нешвілл 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Тампа-Бей - Флорида 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Даллас - Колумбус 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)

Міннесота - Сан-Хосе 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

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