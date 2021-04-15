Легендарний новачок проти багаторазового чемпіона: анонс і прогноз фінальної серії УХЛ 2020/21 Сокіл – Донбас

Джерело - Чемпіон.

16 квітня стартує фінальна серія Української хокейної ліги, у якій зійдуться київський Сокіл і донецький Донбас. Легендарний київський клуб, який лише цього сезону відродився зіграє проти багаторазового чемпіона, який домінує в українському хокеї протягом останнього десятиріччя.

Донбас

Рік заснування: 2001;

Домашня арена: Палац спорту "Альтаїр";

В.о. головного тренера - Павло Микульчик;

Чемпіон України: 5 (2010/11, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19);

Переможець Континентального Кубку: 2012/13;

Легенди та зіркові хокеїсти: Сергій Варламов, Віктор Захаров, Євгеній Дадонов, Клей Вілсон, Олександр Матерухін, Євген Бєлухін.

Донбас, який з початком російсько-української війни базується в Дружківці є беззаперечним лідером українського хокею. Команда, яка встигла пограти навіть в КХЛ, чотири рази поспіль вигравала чемпіонат УХЛ. Лише минулого сезону гегемонію донеччан перервали хокеїсти Кременчука.

Регулярний чемпіонат

Донбас впевнено виграв регулярну першість, зазнавши лише 5 поразок (2 в овертаймах). Найкращим бомбардиром команди став Андрєй Сігарьов, який у 41 грі набрав 62 очка (37+25). Він же став найкращим снайпером команди та найкращим бомбардиром чемпіонату. Найкращий асистент Донбасу в регулярці – Андрєй Бірюков (46).

Плей-оф

Донбас, як переможець регулярного чемпіонату, пропускав перший раунд матчів на виліт. У півфіналі донеччани впевнено перемогли Дніпро – 4:1 у серії. Хоча єдина поразка (4:0) призвела до відставки головного тренера Ігоря Чибирєва. Тож до фіналу команду готував в.о. головного тренера Павло Микульчик.

Сокіл

Рік заснування: 1963 (до 1973 року мав назву Динамо)

Домашня арена: Льодова арена АТЕК

Головний тренер – Олег Шафаренко

Чемпіон України: 10 (1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006);

Бронзовий призер чемпіонату СРСР: 1984/85;

Фіналіст Кубку Шпенглера: 1987.

Легенди та зіркові хокеїсти: Юрій Шундров, Євген Шастін, Валерій Ширяєв, Вадим Шахрайчук, Дмитро Христич, Олексій Житник, Михайло Татаринов, Валерій Степанищев, Василь Бобровников, Олександр Матвійчук, Сергій Клементьєв, Олександр Годинюк.

Культова для столиці України команда лише цього сезону повернулася до великого хокею. Команду було відроджено напередодні цього сезону.

Регулярний чемпіонат

Соколята, неочікувано для багатьох, впевнено пройшли дистанцію регулярного чемпіонату, посівши 3 місце. Найкращим бомбардиром в регулярці став Антон Рубан, який набрав 46 очок (24+22) у 41 грі. Рубан став і найкращим снайпером, і найкращим асистентом команди в чемпіонаті.

Плей-оф

Кияни в першому раунді в трьох матчах перемогли Маріуполь, а в півфіналі вибили чинного чемпіона ХК Кременчук. Сокіл не дозволив кременчужанам виграти бодай одну гру серії – 4:0.

Найкращим бомбардиром команди в іграх на виліт є Андрєй Смірнов – 7 (3+4).

Очні зустрічі

Команди в регулярному чемпіонаті зіграли між собою 6 матчів - 4:2 на користь Донбасу.

Цікаві факти

• Сокіл став другою командою, яка з першої спроби пробилася в фінал УХЛ. У сезоні 2018/19 херсонський Дніпро поступився у фінальній серії Донбасу;

• Головний тренер Сокола Олег Шафаренко вигравав чемпіонат України в якості гравця киян (1999, 2003);

• Легендарні вихованця київського клубу Руслан Федотенко, Олексій Понікаровський виступали за Донбас в КХЛ під час локдауну в НХЛ.

Розклад фінальної серії

16 квітня, 18:00. Донбас – Сокіл

18 квітня, 17:00. Донбас – Сокіл

21 квітня, 18:00. Сокіл – Донбас

23 квітня, 18:00. Сокіл – Донбас

26 квітня. Донбас - Сокіл (у разі потреби)

28 квітня. Сокіл – Донбас (у разі потреби)

30 квітня. Донбас – Сокіл (у разі потреби)

Прогноз Чемпіона

Перемога Донбасу в 6 матчах.