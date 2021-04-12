Президент Сокола: Ніхто не вірив, що команда вийде до фіналу

Президент Сокола Олексій Житник не чекав такого виступу своєї команди у першому сезоні УХЛ після відродження.

Про це заявив сам менеджер.

"Команда Сокіл була створена в 1963 році, але останні 6-7 років з певних причин її не було, і відродилася тільки в цьому році. Я скажу, що команда молода і амбітна. Напевно, ніхто не вірив, що буде такий результат. У чемпіонаті ми зайняли третє місце, до кінця боролися з Кременчуком за друге. У плей-оф ми вийшли в фінал, в півфіналі ми обіграли Кременчук в серії до чотирьох перемог 4:0. Спасибі Кременчуку за таку гру, вийшла дуже цікава серія. Я думаю, що наші хлопці трохи більше хотіли перемогти. Так, у Кременчука в команді хлопці трохи досвідченіші, так як вони пограли в різних лігах і на різних рівнях. Серія була важкою, але спасибі хлопцям, що виграли.

До будь-якого суперника ми готуємося дуже уважно, так як у нас команда молода. У наших хлопців немає такого досвіду, як у хлопців з Донбасу або Кременчука. На цей час Кременчук ще чинний чемпіон країни, а Донбас багаторазовий чемпіон. Тому ми будемо готуватися, дивитися по складу, а також тактиці. Будь-яка команда грає по-різному, не можна з будь-яким суперником грати однаково", - зазначив Житник.