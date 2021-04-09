В УХЛ назвали найкращих гравців півфіналів плей-оф

Стали відомі найкращі гравці півфінальної серії плей-оф

Українська хокейна ліга визначила найкращих хокеїстів другого етапу кубкових баталій національного чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Найкращим воротарем півфіналів плей-оф став голкіпер київського Сокола Георгій Дубровський. У чотирьох матчах проти Кременчука він відбив 91 кидок, пропустивши при цьому 9 шайб і заробивши коефіцієнт надійності 2,18.

Найкращим захисником півфіналів також став гравець Сокола Артур Чолач. 17-річний захисник закинув Кременчуку 2 шайби (обидві у четвертому матчі серії) і заробив показник корисності +3.

Найкращим нападником став гравець Донбаса Віталій Лялька. Форвард у 5-ти матчах проти херсонського Дніпр набрав 6 (3+3) очок, маючи показник корисності +4.

Раніше, в УХЛ назвали розклад фінальної серії.