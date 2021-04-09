Нашвілл знищив Детройт, Кароліна переграла Флориду. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
9 квітня
Айлендерс - Філадельфія 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Баффало - Нью-Джерсі 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
Вашингтон - Бостон 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Кароліна - Флорида 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Колумбус - Тампа-Бей 4:6 (1:4, 1:2, 2:0)
Монреаль - Вінніпег 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Оттава - Едмонтон 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Рейнджерс - Піттсбург 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Детройт - Нашвілл 1:7 (0:0, 1:3, 0:4)
Чикаго - Даллас 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Нагадаємо, Міннесота розгромила Колорадо, Сент-Луїс переграв Вегас.