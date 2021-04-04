Джерело - Чемпіон.
Дніпро приймав Донбас у третьому півфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги.
Українська хокейна ліга
1/2 фіналу, третый матч
4 квітня
Дніпро - Донбас 4:8 (0:2, 1:4, 3:2)
Шайби: 0:1 - 8:23 Лялька, 0:2 - 15:56 Монс, 0:3 - 25:33 Пересунько, 0:4 - 28:53 Льлька, 0:5 - 31:03 Журавльов, 1:5 - 33:18 Крисанов, 1:6 - 39:43 Сигарьов, 2:6 - 40:56 Крисанов, 2:7 - 41:24 Пересунько, 3:7 - 42:00 Янішевський, 4:7 - 44:43 Янішевський, 4:8 - 46:09 Кобелєв
Рахунок у серії 0:3
Нагадаємо, Кременчук програв Соколу.