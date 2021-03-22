Кременчук - Білий Барс 11:4. Огляд 1/4 фіналу УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Кременчук у першому матчі чвертьфіналі УХЛ вдома обіграв Білий Барс.
Чемпіонат України - УХЛ
Плей-оф, 1/4 фіналу
22 березня
Кременчук - Білий Барс 11:4 (2:1, 7:2, 2:1)
Шайби: 1:0 Коробов (Деніскін), 00:39; 1:1 Благой (Бабинець, Гребеник, більш.), 14:35; 2:1 Орлов (Хрішпенц, Алексюк), 15:56; 3:1 Дубінін (Деніскін, Коробов), 20:36; 4:1 Смирнов (Орлов, Созонов), 22:13; 5:1 Деніскін (Коробов, Дубінін), 23:32; 5:2 Качан (Даниленко), 23:54; 6:2 Орлов (Деніскін, Смирнов), 24:30; 7:2 Орлов (Созонов), 28:16; 7:3 Брага (Даниленко), 30:13; 8: 3 Дубінін (Деніскін), 34:41; 9:3 Созонов (Орлов, Алексюк), 35:23; 10:3 Гриценко (Савченко), 46:47; 11:3 Созонов (Алексюк), 50:48; 11:4 Бабинець (Гребеник, Благой, більш.), 59:14.