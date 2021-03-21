Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
21 березня
Нью-Джерсі – Піттсбург 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Флорида – Нешвілл 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Колорадо – Міннесота 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Тампа-Бей – Чикаго 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Торонто – Калгарі 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Монреаль – Ванкувер 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, по буллітам - 2:1)
Вашингтон – Рейнджерс 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Айлендерс – Філадельфія 6:1 (4:1, 0:0, 2:0)
Детройт – Даллас 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Кароліна – Коламбус 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:2)
Анахайм – Арізона 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Сан-Хосе – Сент-Луїс 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
Едмонтон – Вінніпег – 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)