Бостон розгромив Баффало, Детройт здолав Даллас. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
18 березня
Айлендерс - Філадельфія 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)
Баффало - Бостон 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Кароліна - Колумбус 2:3 ОВ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Нью-Джерсі - Піттсбург 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Тампа-Бей - Чикаго 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Флорида - Нашвілл 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Детройт - Даллас 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Едмонтон - Вінніпег 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Колорадо - Міннесота 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Анагайм - Аризона 3:2 ОВ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Раніше, Рейнджерс закинув дев'ять шайб Філадельфії.