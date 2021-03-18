Визначилися всі пари плей-оф УХЛ

Стадія плей-оф розпочнеться 22-го березня

Джерело - УХЛ.

Сьогодні, 18 березня, відбулися останні матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги сезону 2020/21.

Таким чином, Донбас, який посів перше місце, отримує автоматичну путівку в півфінал плей-оф, а команди, що розташувалися з другого по сьоме місце розіграють місця в 1/2 в стадії чвертьфіналу. Крижані Вовки, які фінішували останніми, завершили для себе сезон 2020/21.

Вирішальна стадія чемпіонату - плей-оф поточного сезону УХЛ стартує 22-го і 23-го березня в Кременчуці, Києві та Краматорську відповідно.

Спочатку 22-го березня о 18:00 чвертьфінал плей-оф відкриють Кременчук та Білий Барс, а о 19:30 свій чвертьфінальний поєдинок зіграють Сокіл і Маріуполь";

23 березня о 18:00 перший поєдинок чвертьфінального свого протистояння проведуть Краматорськ та Дніпро.

Чвертьфінали плей-офф чемпіонату УХЛ відбудуться до двох перемог однієї з команд. Після стартових матчів в Кременчуці, Києві та Краматорську чвертьфінальні серії переїдуть до Білої Церкви, Маріуполь і Херсон (24 і 25 березня відповідно). Також, у разі необхідності, команди проведуть треті, вирішальні, матчі чвертьфіналів - вони відбудуться в Кременчуці, Києві та Краматорську 26 і 27 березня.

Донбас, який посів перше місце в турнірній таблиці, автоматично потрапляє до півфіналу плей-оф.

Донеччани свої матчі 1/2 зіграють 30 березня, 1, 4 і 6 квітня. У разі необхідності 8, 10 і 12 квітня відбудуться вирішальні поєдинки. Для другої півфінальної пари серія почнеться 31 березня, після чого команди зустрінуться 2, 5 і 7 квітня, в разі потреби - 9, 11 і 13 квітня будуть зіграні вирішальні матчі в цій парі.

Відзначимо, що перший, другий, п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на майданчику команди з найвищим номером посіву. Матчі фіналу плей-оф відбудуться 17, 19, 22 і 24 квітня, а в разі потреби, команди проведуть матчі 27, 29 квітня і 1 травня для визначення чемпіона.

Нагадаємо, що півфінальні та фінальна серії плей-оф чемпіонату УХЛ будуть зіграні до 4 перемог однієї з команд.