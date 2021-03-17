Дніпро переміг Маріуполь у перенесеному матчі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 15-го туру УХЛ херсонське Дніпро переграв Маріуполь.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Дніпра.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
15 тур, 17 березня
Дніпро - Маріуполь 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Шайби: 1:0 - Галєєв, 03:45; 2:0 - Швецов (Панасенко, Галєєв), 22:57; 3:0 - Чернишенко (Каракулько, Целогородцев), 34:01; 3:1 - Агєєв (Градусов), 48:43; 3:2 - Градусов (Костарев, Кудрін), 59:55.
Раніше, Донбас розгромив Краматорськ у перенесеному матчі УХЛ.