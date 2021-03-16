Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 29-го туру УХЛ Краматорськ поступився Донбасу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
29 тур, 16 березня
Краматорськ - Донбас 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)
Шайби: 0:1 - Горечишников (Буценко), 02:10; 0:2 - Монс (Курбатов, Казаковцев), 11:28; 0:3 - Сігарьов (Бірюков, Шишлянніков), 11:44; 1:3 - Жвачкін (Таран, Подзиньш), 27:42; 2:3 - Грінкевич (Кривошапкін), 32:19; 2:4 - Мільохін (Карамнов, Костіков), 32:19; 2:5 - Сігарьов (Монс, Бирюков), 59:50.
Нагадаємо, Сокіл розібрався з Білим Барсом в УХЛ.