Хокеїст опинився в реанімації після влучання шайби у голову

Хокеїста доставили в реанімацію однієї з лікарень Ярославля

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо з Санкт-Петербурга Тимур Файзутдінов потрапив у реанімацію під час матчу 1/8 фіналу плей-офф МХЛ проти Локо (1:5).

Про це повідомляє sports.ru.

Файзутдінов в ігровій ситуації зловив шайбу на себе і не зміг піднятися з льоду.

Хокеїста доставили в реанімацію однієї з лікарень Ярославля, де за його життя і зараз борються лікарі.

Після ночі, проведеної в реанімації, стан Файзутдінова все ще оцінюється як важкий.

Нагадаємо, гравець Верони впав з даху поїзда, де його вдарило струмом.