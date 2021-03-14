Хокеїст опинився в реанімації після влучання шайби у голову

Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо з Санкт-Петербурга Тимур Файзутдінов потрапив у реанімацію під час матчу 1/8 фіналу плей-офф МХЛ проти Локо (1:5).
Про це повідомляє sports.ru.
Файзутдінов в ігровій ситуації зловив шайбу на себе і не зміг піднятися з льоду.
Хокеїста доставили в реанімацію однієї з лікарень Ярославля, де за його життя і зараз борються лікарі.
Після ночі, проведеної в реанімації, стан Файзутдінова все ще оцінюється як важкий.
Нагадаємо, гравець Верони впав з даху поїзда, де його вдарило струмом.