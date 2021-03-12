Кароліна розгромила Нашвілл, Даллас програв Чикаго. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
11 березня
Айлендерс - Нью-Джерсі 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)
Баффало - Піттсбург 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Бостон - Рейнджерс 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Кароліна - Нашвілл 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Колумбус - Флорида 4:5 (0:0, 2:1, 2:3, 0:1)
Торонто - Вінніпег 4:3 ОВ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Філадельфія - Вашингтон 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
Детройт - Тампа-Бей 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
Даллас - Чикаго 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
Калгарі - Монреаль 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Раніше, Даллас розгромив Чикаго, Філадельфія здолала Баффало.