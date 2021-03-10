Російський хокеїст на машині ледь не впав з третього поверху

Спортсмен пробив стіну паркінгу і повис в повітрі

Джерело - Чемпіон.

Російський хокеїст Денис Казіонов ледь не впав з третього поверху на своїй машині.

Про це повідомляє Sport24.ru.

Спортсмен в'їхав в стіну паркінгу в Москві на своєму Proshe і повис в повітрі. Під час події в салоні перебували його дружина та син.

Хокеїст повідомив, що під час їзди у машини відмовили гальма.

Казіонов грав в КХЛ за Нафтохімік, Амур, Автомобіліст, Кузню, Трактор, Северсталь, Авангард, Торпедо, Сочі та мінське Динамо.

Нагадаємо, триразовий володар Кубку Стенлі завершив кар'єру.