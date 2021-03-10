Російський хокеїст на машині ледь не впав з третього поверху

Джерело - Чемпіон.
Російський хокеїст Денис Казіонов ледь не впав з третього поверху на своїй машині.
Про це повідомляє Sport24.ru.
Спортсмен в'їхав в стіну паркінгу в Москві на своєму Proshe і повис в повітрі. Під час події в салоні перебували його дружина та син.
Хокеїст повідомив, що під час їзди у машини відмовили гальма.
Казіонов грав в КХЛ за Нафтохімік, Амур, Автомобіліст, Кузню, Трактор, Северсталь, Авангард, Торпедо, Сочі та мінське Динамо.
March 9, 2021
Нагадаємо, триразовий володар Кубку Стенлі завершив кар'єру.