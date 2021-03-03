УХЛ вперше провела тренування із зіркою у Запоріжжі

З кожним роком географія Тренувань із зіркою, які проводить УХЛ розширюється і для традиційного заходу відкриваються нові міста. Вперше відкритий майстер-клас відбувся в Запоріжжі.

Цього разу майстер-клас для юних вихованців місцевої школи провели генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов, а також чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ - Олександр Побєдоносцев.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов наголосив на необхідності розширювати географію "Тренувань із зіркою":

"Я вважаю, що необхідно проводити "Тренування із зіркою" саме в тих містах, в яких ще немає професійних хокейних клубів. Такі заходи як раз можуть допомогти в становленні нових команд на хокейній карті України.

На наших майстер-класах завжди відмінна атмосфера. Приємно, що діти вчаться, запам'ятовують, ставлять питання - це допоможе їм у майбутній професійній кар'єрі".