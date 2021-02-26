Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
25 лютого
Айлендерс - Бостон 7:2 (2:1, 0:1, 5:0)
Баффало - Нью-Джерсі 3:4 ОВ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Вашингтон - Піттсбург 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)
Колумбус - Чикаго 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Оттава - Калгарі 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Тампа-Бей - Кароліна 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Флорида - Даллас 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)
Детройт - Нашвілл 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Вінніпег - Монреаль 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Ванкувер - Едмонтон 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Нагадаємо, Вашингтон переміг Нью-Джерсі, Бостон розгромив Філадельфію.