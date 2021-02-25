Білий Барс обіграв Дніпро в УХЛ

Білий Барс вийшов на шосте місце в турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 37 турі УХЛ Дніпро вдома поступилося Білому Барсу.

Матч завершився з рахунком 4:3 на користь гостів.

Чемпіонат України - УХЛ

37 тур, 25 лютого

Дніпро - Білий Барс 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Шайби: 1:0 Янішевський (Шабанов), 7:32; 1:1 Бабінець (Благой, Даниленко), 14:49; 2:1 Галєєв (Янішевський, Шабанов), 15:58; 2:2 Даниленко (Бабінець), 24:08; 2:3 Даниленко (Благой, Бабінець), 49:27; 3:3 Гасніков (Панасенко, Каракулька), 57:23; 3:4 Благой (Бабинець, Даниленко), 58:21.

Раніше, Кременчук розібрався з Донбасом в УХЛ.