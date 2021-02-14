Тампа розгромила Флориду, Каролліна здолала Даллас. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
13 лютого
Вінніпег – Оттава 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Сан-Хосе – Вегас 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Торонто – Монреаль 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Айлендерс – Бостон 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Флорида – Тампа-Бей 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)
Арізона – Сент-Луїс 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
Нешвілл – Детройт 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Даллас – Кароліна 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Чикаго – Коламбус 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Ванкувер – Калгарі 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)