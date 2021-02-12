Вінніпег розгромив Оттаву, Колумбус здолав Чикаго. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
11 лютого
Айлендерс - Піттсбург 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Флорида - Тампа-Бей 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Вінніпег - Оттава 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Монреаль - Едмонтон 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Нашвілл - Детройт 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Чикаго - Колумбус 5:6 (0:1, 3:1, 2:4)
Даллас - Кароліна 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
Ванкувер - Калгарі 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
Вегас - Анагайм 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Лос-Анджелес - Сан-Хосе 6:2 (3:1, 0:1, 3:0)
Раніше, стала відома попередня дата старту регулярного чемпіонату НХЛ сезону-2021/22.