Чемпіонат світу з хокею відбудеться без глядачів

Джерело - TV3.
Чемпіонат світу з хокею 2021 року у Ризі відбудеться без глядачів.
Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.
"Це буде чемпіонат без глядачів, епідеміологічно безпечний, він буде проводитися в міхурі, в якому гравці і інші люди будуть повністю відокремлені від решти суспільства.
Фінансування турніру? Держава підтримає чемпіонат світу з хокею в Ризі, але конкретна сума фінансування ще не визначена. Однак левову частку всіх фінансових зобов'язань покриє IIHF, - зазначив Каріньш.
Нагадаємо, що раніше рада Міжнародної федерації хокею оголосили про те, що Латвія прийме всі матчі чемпіонату світу. Ігри відбудуться в Ризі на двох стадіонах - Арені Рига та Олімпійському спортивному центрі з 21 травня по 6 червня 2021 року.