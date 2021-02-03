Чемпіонат світу з хокею відбудеться без глядачів

Чемпіонат світу з хокею 2021 року у Ризі відбудеться без глядачів.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

"Це буде чемпіонат без глядачів, епідеміологічно безпечний, він буде проводитися в міхурі, в якому гравці і інші люди будуть повністю відокремлені від решти суспільства.

Фінансування турніру? Держава підтримає чемпіонат світу з хокею в Ризі, але конкретна сума фінансування ще не визначена. Однак левову частку всіх фінансових зобов'язань покриє IIHF, - зазначив Каріньш.