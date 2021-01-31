 Денискін: У США на мене дивилися, як ніби я з іншого виміру | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Денискін: У США на мене дивилися, як ніби я з іншого виміру

Сьогодні 21:55 285 0
Гравець Кременчука став героєм проєкту Я в хокеї
Денискін: У США на мене дивилися, як ніби я з іншого виміру
#Денискін, #Кременчук

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга спільно з Youtube-каналом Провокатор і Parimatch підготували новий проєкт Я в хокеї.

Черговим героєм проєкту став Андрій Денискін - найрезультативніший форвард Кременчука у сезоні 2020/21, триразовий чемпіон України і MVP плей-оф 2019/20.

"Коли мені було 13-14 років, я був в команді київської академії хокею. Коли вона закривалася, мій тренер Борис Дороженко, з яким у мене були теплі і добрі стосунки, запропонував мені спробувати свої сили за кордоном. Ми з батьками сіли, обговорили і вирішили, що варто спробувати.

А на скільки, на момент 2012 року, українська підготовка хокеїстів відрізнялася від американської? Колосально. Там з усім все по-іншому. Приїжджаєш і потрапляєш в хокейне середовище.

З першого дня я був шокований. Мене мав зустріти невідомий мені чоловік. Я знав тільки його ім'я, але не знав, як він виглядає.

Чи були російськомовні чи україномовні люди, з якими ти там спілкувався? Потім через пару днів приїхав хлопець з Іжевська. Нас поселили разом, щоб легше було адаптуватися. Він виявився таким, як і я. Ми разом нічого не розуміли по-англійськи. Обидва жили в російськомовній родині, яка нам допомогла з адаптацією.

Син з цієї родини був гравцем нашої команди. Він важко говорив по-російськи, а його батьки навпаки, дуже добре. У підсумку ми його навчили російській мові, а він нас англійської.

Річ у тому, що старші хлопці з України та Росії грали в молодіжних лігах. У моєму віці, коли до російських та українських гравців не було такої звичності, на мене дивилися, як ніби я з іншого виміру", - зазначив Денискін.

Нагадаємо, Білий Барс здобув вольову перемогу над Дніпром у 30 турі УХЛ.

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