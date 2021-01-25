Чикаго здолав Детройт, Піттсбург переміг Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Торонто виявилося сильнішим за Калгарі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося 11 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

24 січня

Чикаго – Детройт – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Вашингтон – Баффало – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллітам - 0:1)

Калгарі – Торонто – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Арізона – Вегас – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Піттсбург – Рейнджерс – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Нью-Джерсі – Айлендерс – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Анахайм – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Сент-Луїс – Лос-Анджелес – 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)

Даллас – Нешвілл – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Міннесота – Сан-Хосе – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Віннипег – Едмонтон – 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Нагадаємо, НХЛ може організувати турнір для молодих гравців перед драфтом-2021.