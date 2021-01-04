Гравцеві збірної Швеції погрожували в соцмережах після поразки

Після поразки збірної Швеції в матчі 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу зі збірною Фінляндії (2:3) одному з гравців шведської команди стали надходити погрози в соціальних мережах.

Про це заявив директор Асоціації хокею Швеції Улоф Естблом.

"Ми почали працювати над цим через свою службу безпеки. Звичайно, такий тон висловлювань, який був в тих коментарях, неприпустимий. І неважливо, молодий це гравець або ветеран. Поки ми знаємо тільки про загрозу одному хокеїстові, але не виключено, що постраждало більше гравців", - зазначив Естблом.