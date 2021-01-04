 Гравцеві збірної Швеції погрожували в соцмережах після поразки | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Сьогодні 14:15 2141
Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда
Сьогодні 18:24 273
Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг
Сьогодні 17:40 711
Гент шукає заміну Яремчуку
Сьогодні 13:24 1686
Президент Маккабі вимагає зміни умов трансферу Абади у Динамо
Сьогодні 11:14 1307
Каррі набрав рекордні в кар'єрі 62 очки
Сьогодні 10:55 492
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 10:29 4123
Роналду обійшов Пеле за кількістю голів
Сьогодні 09:12 1799
Зінченко відреагував на перемогу Манчестер Сіті над Челсі
Сьогодні 08:27 2256
Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у сезоні
Сьогодні 08:13 1541
Блоги
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:00 278
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:15 2130
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:00 1156
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:00 2033
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:28 515
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:41 Футбол Де Брейне відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо нового контракту 206
18:33 Беттінг Букмекерські контори для ставок на хокей 159
18:24 Футбол Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда 273
18:19 Беттінг Найкращі букмекерські контори для ставок на футбол 283
18:09 Бокс Ф'юрі: Джошуа давно уникав мене, але нарешті наш бій відбудеться 739
17:55 Футбол Сон Хин Мін став найкращим гравцем Азії 2020 року 481
17:40 Бокс Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг 711
17:26 Формула 1 Формула-1 перенесе Гран-прі Австралії 654
17:09 Хокей Гравцеві збірної Швеції погрожували в соцмережах після поразки 1181
17:00 Блог ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані 287
16:55 Футбол Колишній тренер Інтера і Роми може очолити збірну Чилі 792
16:39 Бокс Пітер Ф'юрі: Хочу побачити бій Усика та Вайлдера 1432
16:24 Футбол Скаут Динамо перегляне Абада 1414
16:09 Бокс У Великій Британії скасували всі вечора боксу в січні 1159
15:55 Футбол Реал став головним претендентом на Алабу 987
15:42 Футбол Десну покинув український захисник 1115
15:24 Футбол Лемпард відреагував на чутки про відставку 1250
15:10 Футбол Динамо назвало суперників на зборах в ОАЕ 1313
14:58 Футбол Реал Сосьєдад - Осасуна 1:1. Огляд матчу 1107
14:44 Футбол Мессі не потрапив до збірної 2020 року за версією L'Equipe 1233
14:29 Біатлон Російські біатлоністи масово знялися з турніру після приїзду допінг-офіцерів 6202 1
14:15 Блог Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор 2141
14:14 Футбол Жадсон: Уболіваю за Луческу, але не за Динамо 1306
14:00 Блог Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні 1190
13:58 Футбол Ейбар - Гранада 2:0. Огляд матчу 1291

Гравцеві збірної Швеції погрожували в соцмережах після поразки

Сьогодні 17:09 1181 0
Керівництво Тре Крунур швидше за все звернеться до поліції
Гравцеві збірної Швеції погрожували в соцмережах після поразки
#Швеція

Джерело - XSPORT.

Після поразки збірної Швеції в матчі 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу зі збірною Фінляндії (2:3) одному з гравців шведської команди стали надходити погрози в соціальних мережах.

Про це заявив директор Асоціації хокею Швеції Улоф Естблом.

"Ми почали працювати над цим через свою службу безпеки. Звичайно, такий тон висловлювань, який був в тих коментарях, неприпустимий. І неважливо, молодий це гравець або ветеран. Поки ми знаємо тільки про загрозу одному хокеїстові, але не виключено, що постраждало більше гравців", - зазначив Естблом.

Коментарі ()