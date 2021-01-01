 Визначилися чвертьфіналісти молодіжного чемпіонату світу | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
З Новим роком, чемпіони!
Вчора 21:00 430
Дентіньйо поки не вів офіційних переговорів з Корінтіансом
Вчора 20:10 334
Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій
Вчора 16:10 6417
Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії
Вчора 15:40 3096
Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести
Вчора 14:54 3296
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
Вчора 11:42 2940
Віцепрезидент Інтернасьйонала: Ми не просунулися у переговорах щодо Тайсона
Вчора 10:25 529
Російська біатлоністка дискваліфікована на 4 роки за допінг
Вчора 10:09 4240
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 10:09 7060
Миколенко: Луческу сказав, що ми на першому місці розслабили булки
Вчора 07:18 882
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:13 Футбол Волинець - найкращий гравець Колоса в 2020 40
14:51 Футбол Ріанчо: Європейському тренеру в Україні дуже складно адаптуватися 213
14:32 Футбол Трубін: Пятов - найкращий воротар України в грі ногами 271
14:15 Баскетбол Торонто з Ленем здолало Нью-Йорк, Чикаго переміг Вашингтон. Результати матчів НБА 289
12:28 Блог Юна австралійська тенісистка під час пандемії підзаробляє еротичними фото 697
10:07 Хокей Стали відомі чвертьфінальні пари молодіжного чемпіонату світу 2787
31 Грудня 2020
21:00 Футбол З Новим роком, чемпіони! 430
20:51 Футбол Вейналдум може перейти до Вулвергемптона 1808
20:36 Баскетбол Бродський: Запропонували Багатскісу хороші умови, щоб був результат 1819
20:23 Бокс Ломаченко: Кемпбелл переможе Гарсію 2186
20:10 Футбол Дентіньйо поки не вів офіційних переговорів з Корінтіансом 334
19:56 Футбол Кавані дискваліфікували на три матчі 2008
19:41 Баскетбол Бродський: Бюджет федерації зменшився і тому є питання до влади 1839
19:25 Футбол Американська компанія придбала Бернлі 1936
19:11 Футбол Алавес у більшості не зміг переграти Осасуну у 16 турі Ла-Ліги 1704
18:54 Бокс Ломаченко: Рамірес переверне Лопеса, з'їсть його 4095
18:40 Футбол Захисник Ліверпуля вибув на три тижні через травму 1869
18:26 Футбол Кандидат у президенти Барселони: Куман заслуговує на довіру 1926
18:10 Бокс Повєткін: Із задоволенням ще раз би вийшов на ринг проти Кличка 2949
18:00 Блог Гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А 1835
17:55 Футбол Ліверпуль не підписуватиме Шкріньяра 1774
17:40 Футбол Арсенал хоче підписати Забітцера 1827
17:24 Футбол Визначено найкращого гравця Динамо 2020 року 2021
17:09 Бокс Іока нокаутував Танаку і зберіг чемпіонський пояс 2229
16:55 Блог Стало відомо ім'я автора найкращого гола Шахтаря 2020 року 366

Стали відомі чвертьфінальні пари молодіжного чемпіонату світу

Сьогодні 10:07 2787 0
З 25 грудня по 5 січня відбувається молодіжний чемпіонат світу з хокею
Стали відомі чвертьфінальні пари молодіжного чемпіонату світу
#США, #Канада

Джерело - Чемпіон.

У Канаді завершився груповий етап молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею.

Канада розібралася з Фінляндією з рахунком 4:1 і виграла групу A. У групі B США досить несподівано розгромила Швецію 4:0 і завершила етап на першій позиції.

За підсумком в чвертьфіналів потрапили Канада, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, США, Росія, Швеція і Чехія.

Швейцарія і Австрія припиняють боротьбу, проте залишаються в еліті, так як в цьому розіграші турніру ніхто не вилітає.

Зіграно три матчі:

Чехія - Австрія 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Канада - Фінляндія 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Швеція - США 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський): 

2 січня, субота

Чвертьфінал 1. Росія - Німеччина, 12:00 ET (нд, 19:00)

чвертьфінал 2. Фінляндія - Швеція, 15:30 ET (нд, 22:30)

чвертьфінал 3. Канада - Чехія, 19:00 ET (нд, 2:00)

чвертьфінал 4. США - Словаччина, 10:30 ET (нд, 5:30)

4 січня, неділя

Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)

Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)

5 січня, четвер

Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)

Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)

Раніше, Канада, США та Росія здобули впевнені перемоги.

Коментарі ()