З 25 грудня по 5 січня відбувається молодіжний чемпіонат світу з хокею

Джерело - Чемпіон.

У Канаді завершився груповий етап молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею.

Канада розібралася з Фінляндією з рахунком 4:1 і виграла групу A. У групі B США досить несподівано розгромила Швецію 4:0 і завершила етап на першій позиції.

За підсумком в чвертьфіналів потрапили Канада, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, США, Росія, Швеція і Чехія.

Швейцарія і Австрія припиняють боротьбу, проте залишаються в еліті, так як в цьому розіграші турніру ніхто не вилітає.

Зіграно три матчі:

Чехія - Австрія 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Канада - Фінляндія 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Швеція - США 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський):

2 січня, субота

Чвертьфінал 1. Росія - Німеччина, 12:00 ET (нд, 19:00)

чвертьфінал 2. Фінляндія - Швеція, 15:30 ET (нд, 22:30)

чвертьфінал 3. Канада - Чехія, 19:00 ET (нд, 2:00)

чвертьфінал 4. США - Словаччина, 10:30 ET (нд, 5:30)

4 січня, неділя

Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)

Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)

5 січня, четвер

Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)

Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)

Раніше, Канада, США та Росія здобули впевнені перемоги.