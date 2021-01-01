Джерело - Чемпіон.
У Канаді завершився груповий етап молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею.
Канада розібралася з Фінляндією з рахунком 4:1 і виграла групу A. У групі B США досить несподівано розгромила Швецію 4:0 і завершила етап на першій позиції.
За підсумком в чвертьфіналів потрапили Канада, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, США, Росія, Швеція і Чехія.
Швейцарія і Австрія припиняють боротьбу, проте залишаються в еліті, так як в цьому розіграші турніру ніхто не вилітає.
Зіграно три матчі:
Чехія - Австрія 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)
Канада - Фінляндія 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Швеція - США 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський):
2 січня, субота
Чвертьфінал 1. Росія - Німеччина, 12:00 ET (нд, 19:00)
чвертьфінал 2. Фінляндія - Швеція, 15:30 ET (нд, 22:30)
чвертьфінал 3. Канада - Чехія, 19:00 ET (нд, 2:00)
чвертьфінал 4. США - Словаччина, 10:30 ET (нд, 5:30)
4 січня, неділя
Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)
Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)
5 січня, четвер
Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)
Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)
Раніше, Канада, США та Росія здобули впевнені перемоги.