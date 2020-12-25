Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів

Джерело - lenta.ru.
Російського форварда клубу НХЛ Даллас Старс Олександра Радулова банкіри обдурили на 1,5 мільярда рублів (близько 20 мільйонів доларів).
Про це повідомляє адвокат хокеїста Сергій Ташков.
Радулов протягом 5 років переводив зарплату в один банк в Росії, у якого відкликали ліцензію. Незважаючи на цей факт, хокеїст продовжив співпрацювати з сумнівною фінансовою організацією.
Радулов в НХЛ пограв в Нешвіллі, Монреалі і Далласі. У минулому сезоні 34-річний форвард в 60 матчах регулярного чемпіонату закинув 15 шайб і віддав 19 результативних передач.
Олександр Радулов влітку 2017 року підписав контракт з Далласом на 31 мільйон доларів.
Раніше, НХЛ представила розклад старту сезону.