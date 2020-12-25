 Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів | Хокей | Champion.com.ua
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Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів

Сьогодні 19:55 983 0
Зі спортсменом сталася божевільна історія
Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів
#Радулов, #НХЛ

Джерело - lenta.ru.

Російського форварда клубу НХЛ Даллас Старс Олександра Радулова банкіри обдурили на 1,5 мільярда рублів (близько 20 мільйонів доларів).

Про це повідомляє адвокат хокеїста Сергій Ташков.

Радулов протягом 5 років переводив зарплату в один банк в Росії, у якого відкликали ліцензію. Незважаючи на цей факт, хокеїст продовжив співпрацювати з сумнівною фінансовою організацією.

Радулов в НХЛ пограв в Нешвіллі, Монреалі і Далласі. У минулому сезоні 34-річний форвард в 60 матчах регулярного чемпіонату закинув 15 шайб і віддав 19 результативних передач.

Олександр Радулов влітку 2017 року підписав контракт з Далласом на 31 мільйон доларів.

Раніше, НХЛ представила розклад старту сезону.

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