Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів

Зі спортсменом сталася божевільна історія

Російського форварда клубу НХЛ Даллас Старс Олександра Радулова банкіри обдурили на 1,5 мільярда рублів (близько 20 мільйонів доларів).

Про це повідомляє адвокат хокеїста Сергій Ташков.

Радулов протягом 5 років переводив зарплату в один банк в Росії, у якого відкликали ліцензію. Незважаючи на цей факт, хокеїст продовжив співпрацювати з сумнівною фінансовою організацією.

Радулов в НХЛ пограв в Нешвіллі, Монреалі і Далласі. У минулому сезоні 34-річний форвард в 60 матчах регулярного чемпіонату закинув 15 шайб і віддав 19 результативних передач.

Олександр Радулов влітку 2017 року підписав контракт з Далласом на 31 мільйон доларів.

Раніше, НХЛ представила розклад старту сезону.