НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21

Канадські команди будуть грати окремо

Джерело - офіційний сайт НХЛ.

НХЛ оголосила склади дивізіонів на наступний сезон.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Всі сім канадських команд потрапили в один дивізіон, матчі пройдуть тільки всередині дивізіонів.

Кожна команда проведе по 56 матчів в регулярному сезоні, який розпочнеться 13 січня.

Північний дивізіон

Калгарі, Едмонтон, Монреаль, Оттава, Торонто, Ванкувер, Вінніпег.

Західний дивізіон

Анахайм, Арізона, Колорадо, Лос-Анджелес, Міннесота, Сан-Хосе, Сент-Луїс, Вегас.

Центральний дивізіон

Кароліна, Чикаго, Коламбус, Даллас, Детройт, Флорида, Нешвілл, Тампа-Бей.

Східний дивізіон

Бостон, Баффало, Нью-Джерсі, Айлендерс, Рейнджерс, Філадельфія, Пітсбург, Вашингтон.

Найкращі чотири команди в кожному дивізіоні вийдуть у плей-оф, а перші два раунди будуть зіграні проти суперників по дивізіону (перше місце проти четвертого, друге проти третього).

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