НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21

Джерело - офіційний сайт НХЛ.
НХЛ оголосила склади дивізіонів на наступний сезон.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Всі сім канадських команд потрапили в один дивізіон, матчі пройдуть тільки всередині дивізіонів.
Кожна команда проведе по 56 матчів в регулярному сезоні, який розпочнеться 13 січня.
Північний дивізіон
Калгарі, Едмонтон, Монреаль, Оттава, Торонто, Ванкувер, Вінніпег.
Західний дивізіон
Анахайм, Арізона, Колорадо, Лос-Анджелес, Міннесота, Сан-Хосе, Сент-Луїс, Вегас.
Центральний дивізіон
Кароліна, Чикаго, Коламбус, Даллас, Детройт, Флорида, Нешвілл, Тампа-Бей.
Східний дивізіон
Бостон, Баффало, Нью-Джерсі, Айлендерс, Рейнджерс, Філадельфія, Пітсбург, Вашингтон.
Найкращі чотири команди в кожному дивізіоні вийдуть у плей-оф, а перші два раунди будуть зіграні проти суперників по дивізіону (перше місце проти четвертого, друге проти третього).
Нагадаємо, Сокіл на характері переміг Крижаних Вовків.