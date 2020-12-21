 НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21 | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Бех-Романчук - спортсменка року в Україні за версією АСЖУ
Сьогодні 09:39 343
НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21
Сьогодні 08:26 234
Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли
Вчора 22:03 785
Усик вперше потрапив до рейтингу The Ring у суперважкій вазі
Вчора 20:09 2580
Українки здобули три бронзові нагороди на чемпіонаті Європи
Вчора 18:40 349
Гунько та Ліщинська стали бронзовими призерками на Кубку Європи
Вчора 18:25 901
Блашко фінішувала 23-ою у мас-старті на четвертому етапі Кубку світу
Вчора 16:03 609
Підручний провалив мас-старт у Гохфільцені
Вчора 13:40 886
Альварес переміг Сміта і завоював титули WBC і WBA в суперсередній вазі
Вчора 08:26 948
Українки стали чемпіонками Європи із командного багатоборства
19.12.2020 21:12 1264
Блоги
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ярослава Магучіх
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ярослава Магучіх Valeriy Ruchka
Вчора 16:00 585
Українська біатлоністка Ольга Абрамова стала мамою
Українська біатлоністка Ольга Абрамова стала мамою Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 651
Він сколихнув чемпіонат світу в Московії висловом Слава Україні! Вукоєвичу - 37!
Він сколихнув чемпіонат світу в Московії висловом Слава Україні! Вукоєвичу - 37! Valeriy Ruchka
Вчора 12:41 455
Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль
Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль Valeriy Ruchka
Вчора 12:07 1254
У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року
У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року Valeriy Ruchka
Вчора 06:00 3152
16-річний форвард Боруссії став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги
16-річний форвард Боруссії став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги Valeriy Ruchka
19.12.2020 12:02 702
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією Valeriy Ruchka
19.12.2020 11:37 685
Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року
Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року Valeriy Ruchka
19.12.2020 10:49 8857
Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою
Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою Valeriy Ruchka
18.12.2020 22:29 522
Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим
Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим Valeriy Ruchka
18.12.2020 19:22 624
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:40 Футбол Україна повинна була заплатити 2 млн євро за скасування матчу з Францією, - Циганик 200
10:26 Біатлон Санітра: Стан Меркушиної на дуже низькому рівні 377
10:22 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 8715
10:19 Блог ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук 146
10:10 Футбол ﻿Манчестер Юнайтед - Лідс 6:2. Огляд матчу 307
09:54 Футбол Мама Рашфорда про дитинство гравця: Іноді у нас навіть скибочки хліба не було 165
09:39 Легка атлетика Бех-Романчук - спортсменка року в Україні за версією АСЖУ 343
09:25 Футбол Зідан: Реалу було важко з суперником, який не опускає руки 538
09:08 Футбол Тоттенгем - Лестер 0:2. Огляд матчу 517
08:55 Футбол Ліверпуль виставить на трансфер Орігі 712
08:40 Футбол Рашфорд отримав нагороду від BBC за благодійну діяльність 427
08:26 Хокей НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21 234
08:11 Футбол Барселона – Валенсія 2:2. Огляд матчу 809
20 Грудня 2020
23:56 Футбол ПСЖ та Лілль не виявили сильнішого у 16 турі Ліги 1 1689
23:51 Футбол Реал на виїзді переграв Ейбар у 14 турі Ла-Ліги 1729
23:39 Футбол Лаціо впевнено переміг Наполі у 13 турі Серії А 1702
23:28 Бокс Сміт із травмою боксував з Канело 1737
23:15 Футбол Колишній півзахисник Олександрії: Ні краплі не шкодую, що переїхав до Росії 3303
23:14 Блог Парні тренування зміцнюють відносини 329
23:09 Футбол Астон Вілла розгромила Вест Бромвіч у 14 турі АПЛ 1672
22:55 Футбол Захисник Інгульця: За нас вирішили у високих кабінетах 1824
22:40 Футбол Суарес мав підписаний контракт з Ювентусом 1996
22:25 Футбол Рудько продовжив контракт з кіпрським Пафосом 1701
22:11 Футбол Сассуоло - Мілан 1:2. Огляд матчу 1774
22:03 Футбол Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли 785

НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21

Сьогодні 08:26 234 0
Канадські команди будуть грати окремо
НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21
#НХЛ

Джерело - офіційний сайт НХЛ.

НХЛ оголосила склади дивізіонів на наступний сезон.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Всі сім канадських команд потрапили в один дивізіон, матчі пройдуть тільки всередині дивізіонів.

Кожна команда проведе по 56 матчів в регулярному сезоні, який розпочнеться 13 січня.

Північний дивізіон

Калгарі, Едмонтон, Монреаль, Оттава, Торонто, Ванкувер, Вінніпег.

Західний дивізіон

Анахайм, Арізона, Колорадо, Лос-Анджелес, Міннесота, Сан-Хосе, Сент-Луїс, Вегас.

Центральний дивізіон

Кароліна, Чикаго, Коламбус, Даллас, Детройт, Флорида, Нешвілл, Тампа-Бей.

Східний дивізіон

Бостон, Баффало, Нью-Джерсі, Айлендерс, Рейнджерс, Філадельфія, Пітсбург, Вашингтон.

Найкращі чотири команди в кожному дивізіоні вийдуть у плей-оф, а перші два раунди будуть зіграні проти суперників по дивізіону (перше місце проти четвертого, друге проти третього).

Нагадаємо, Сокіл на характері переміг Крижаних Вовків.

Коментарі ()