Сокіл підписав колишнього захисника Білого Барса

Васильєв провів передсезонну підготовку у складі киян

Сокіл підписав контракт з колишнім захисником Білого Барса Михайлом Васильєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець проходив передсезонну підготовку саме в складі київської команди, але в заявку на матч потрапив тільки один раз. За Білий Барс він виступав протягом трьох попередніх сезонів.

Після 16 зіграних матчів Сокіл займає третє місце в Українській хокейній лізі і відстає від лідируючого Донбасу на дев'ять очок.

Сьогодні кияни вдома зіграють з Білим Барсом о 18:00.

Раніше, Донбас знищив Дніпро в УХЛ.