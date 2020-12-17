Сокіл підписав колишнього захисника Білого Барса

Джерело - sportarena.com.
Сокіл підписав контракт з колишнім захисником Білого Барса Михайлом Васильєвим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець проходив передсезонну підготовку саме в складі київської команди, але в заявку на матч потрапив тільки один раз. За Білий Барс він виступав протягом трьох попередніх сезонів.
Після 16 зіграних матчів Сокіл займає третє місце в Українській хокейній лізі і відстає від лідируючого Донбасу на дев'ять очок.
Сьогодні кияни вдома зіграють з Білим Барсом о 18:00.
Раніше, Донбас знищив Дніпро в УХЛ.