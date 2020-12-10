Маріуполь на виїзді переміг Крижаних Вовків у 16 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру УХЛ Крижані Вовки зазнали домашньої поразки від дебютанта ХК Маріуполь.
Гості вирвали перемогу, програючи 2:3.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
16 тур, 10 грудня
Крижані Вовки - Маріуполь 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Шайби: 0:1 - Лихачев (Гуров - Ромащенко), 08:34; 1:1 - Кіча (Неверов - Шабанов), 13:55; 2:1 - Цикало (Мостовий), 16:41; 2:2 - Фолтинен (Панков), 19:23; 3:2 - Анкудінов (Хефернан - Карпов), 29:45; 3:3 - Чердак, 36:34; 3:4 - Корчоха (Коваленко - Скуріхін), 58:04; 3:5 - Ромащенко (Скуріхін), 58:14.
Раніше, Дніпро розтрощив Білий Барс у 16 турі УХЛ.