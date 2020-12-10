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Житник: Президента ФХУ будуть обирати між А та А

Сьогодні 17:10 267 0
Гендиректор ХК Сокіл - про вибори президента ФХУ
Житник: Президента ФХУ будуть обирати між А та А
#Житник, #ФХУ

Джерело - sport.ua.

ФХУ дивно проводить виборчий процес, відмовляючи в членстві чинним тренерам ДЮСШ та хокейним фахівцям.

Про це заявив гендиректор ХК Сокіл Олексій Житник.

"Чи шанси поборотися за посаду президента Федерації ще зберігаються? Сам виборчий процес відбувається дивно. ФХУ відмовляє в членстві чинним тренерам ДЮСШ, хокейним фахівцям. І вони не можуть впливати на процес. Я брав участь в засіданні Київської міської федерації по Zoom, і можу сказати, що це - чисте шапіто. Як може бути так, що тренер ДЮСШ, чия команда приймає участь в дитячому чемпіонаті України не член ФХУ або гравці чоловічої Національної збірної? І ці всі люди не можуть впливати на процес. І виходить, що знову на вибори йде один висуванець, як було в останні 15 років. Немає альтернативи, будуть вибирати між А та А, як в сталінські часи.

У нас не так багато клубів, але вони всі підписали цей меморандум. Це вагомий аргумент, тому що підписи поставили люди, які беруть участь в становленні професійного хокею в Україні і вкладають свої фінанси в цей вид спорту. Я думаю, що люди будуть до них прислухатися", - зазначив Житник.

Раніше, Олексію Житнику відмовили у реєстрації на вибори президента ФХУ.

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