Житник: Федерація хокею України - це закритий гурток

Гендиректор ХК Сокіл Олексій Житник не знає чому йому відмовили у реєстрації на вибори президента ФХУ.

Про це заявив сам фахівець.

"Чому ФХУ відмовила у реєстрації на вибори президента організації? Деталей я не знаю. Всі розуміють, що ФХУ - це закритий гурток. Скільки б я не старався у них отримати хоч якусь інформацію, нічого ніколи не вдавалося. Вони не вважають за потрібне відповідати і в цей раз теж. Це взагалі нонсенс - наскільки вони закриті від хокейного спільноти. І при цьому на ситуацію впливають люди, які в хокеї взагалі не розбираються і ніколи ним не займалися.

Які подальші дії в цій історії? Чесно кажучи, я мало кого знаю в українському хокеї, хто був би задоволений діяльністю Федерації. Якщо сама ФХУ задоволена ситуацією, і тим, у якої групи грає збірна, то таких управлінців треба гнати великим віником. Зараз важливо займатися хокеєм, а не популізмом. Продовжувати боротися за майбутнє українського хокею", - зазначив Житник.