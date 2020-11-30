Найкращий хокеїст в історії Вейн Грецький допомагав збирати кошти для українських фронтових лікарів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповів сценаріст документального фільму Юкі Микола Васильков.

"Грецький чітко зазначив, що в Україні триває війна з Росією. Більше того, вони з Юджином Мельником збирали кошти для фронтових лікарів, переправляли їх сюди. Також організовують акцію "Український вечір", - сказав журналіст.

"Але це було не на постійній основі, - додає головний продюсер і режисер стрічки Володимир Мула, - Треба зазначити, що таке було!"