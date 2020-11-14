Кременчук розгромив Крижаних Вовків у 8 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі восьмого туру УХЛ Кременчук здобув упевнену перемогу над Крижаними Вовками.
Поєдинок завершився з рахунком 2:6, попри два перших напружених періоди, які завершилися з рахунком 1:1 та 1:2.
УХЛ
Регулярний чемпіонат
8 тур, 14 листопада
Крижані Вовки - Кременчук 2:6 (1:1; 1:2; 0:3)
Шайби: 0:1 - 10:20 Кисельов, 0:2 - 17:23 Денискін, 1:2 - 19:53 Панков, 1:3 - 26:30 Грицкіх, 2:3 - 28:23 Жигалов, 2:4 - 49:08 Савицький, 2:5 - 57:28 Пукс, 2:6 - 59:30 Созонов.
Нагадаємо, Сокіл без проблем переміг Білий Барс.