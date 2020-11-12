Міжнародна федерація хокею не буде відбирати ЧС-2021 у Білорусі

У Білорусі відбудеться чемпіонат світу з хокею

Чемпіонат світу-2021 має відбутися у Латвії та Білорусі

Про це розповів президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель.

"У нас поки немає необхідності приймати негайні рішення щодо турніру, і ми повинні продовжувати аналізувати ситуацію в обох країнах у міру її розвитку. На наступному етапі цього процесу ми представимо аналіз безпеки IIHF і визначимо наступні кроки щодо організації безпечного і надійного чемпіонату світу-2021", - сказав Фазель.

Він додав, що організація діє поза політикою і намагається зробити все можливе для того, щоб чемпіонат світу відбувся у двох країнах.

Раніше, Європарламент закликав відібрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею.

Нагадаємо, у Білорусі засудили срібного призера Олімпіади.