НХЛ готує новий варіант регулярного чемпіонату

В НХЛ можуть змінити формат регулярного чемпіонату

НХЛ раніше розраховувала провести повноцінний регулярний сезон 2020/21 з 82 матчами для кожної команди, проте ситуація з коронавірусом в США і Канаді може перешкодити цим планам.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ліга готова не тільки до скороченого календаря, а й до проведення матчів в так званих "бульбашках", щоб скоротити кількість переїздів. Саме за такою системою проходив плей-оф минулого сезону, однак НХЛ не хоче, щоб гравці знову місяць або більше були замкнені в таких хабах.

"Так більше не буде. Відіграли днів 10-12 - і відпочивати. Наприклад, команда провела ряд матчів в одному місці, без переїздів, а потім тиждень відпочиває, гравці повертаються до своїх родин", - сказав комісар НХЛ Гарі Беттмен.

Беттмен заявив, що НХЛ планує почати сезон 1 січня, але остаточного рішення поки немає. У тому числі не виключено, що регулярка вийде скороченою.

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