 Сокіл в овертаймі дотиснув Білий Барс, Кременчук розібрався з Крижаними Вовками. Результати 5 туру УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Сокіл в овертаймі дотиснув Білий Барс, Кременчук розібрався з Крижаними Вовками. Результати 5 туру УХЛ

Сьогодні 20:16 130 0
Результати матчів УХЛ
Сокіл в овертаймі дотиснув Білий Барс, Кременчук розібрався з Крижаними Вовками. Результати 5 туру УХЛ
#УХЛ, #Сокіл, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

В українській хокейній лізі відбулися матчі 5 туру регулярного чемпіонату.

Чемпіонат України - УХЛ
5 тур, 07 листопада

Сокіл - Білий Барс 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Павленко (Павлов), 1:50; 1:1 Даниленко, 3:35; 1:2 Благой (Даниленко), 22:54; 2:2 Морозов (Олендаренко), 39:00; 3:2 Рубан (Німенко), 60:55;

Кременчук - Крижані Вовки 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайби: 1:0 - Гриценко (Савченко - Ворона), 18:02, 2:0 - Волков (Пукс), 20:48, 3:0 - Коробов (Денискин - Дубінін), 27:54, 4:0 - Савченко (Толстушко - Грицких), 52:00, 4:1 - Ємелін (Муксунен - Панков), 53:10, 5:1 - Савченко (Ворона), 59:59.

Раніше, Кременчук перестріляв Краматорськ у 4 турі УХЛ.

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